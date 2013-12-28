Усі договори на відчуження та реалізацію надлишкового майна проходять ретельну оцінку щодо економічної вигоди для Міноборони

За його словами, у 2013 році, зокрема, Міністерством оборони України було погоджено договір комісії на реалізацію на зовнішньому ринку стрілецької зброї (комісіонер – Дочірнє підприємство Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство “Спецтехноекспорт”).

Проект цього договору комісії двічі надходив на погодження до Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю. Перший проект виявився економічно невигідним для Міноборони. У доопрацьованому проекті находження коштів на рахунок Комітента було збільшено.

Проекти договору комісії з ДП “Укроборонсервіс” на відчуження та реалізацію набоїв до АКМ тричі надходили на погодження до Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю. В ході погодження однієї з редакцій договору були виявлені недостовірні дані у звіті про оцінку майна щодо проведення візуального огляду об’єктів оцінки, внесені оцінювачем. За результатами повторного опрацювання розробнику проекту договору було запропоновано провести реалізацію військового майна на більш вигідних умовах для Міноборони. Водночас, оскільки у 95 % набоїв фактично закінчився термін технічної придатності (35 років), договір комісії було погоджено на попередніх фінансових умовах – у зв’язку з необхідністю здійснення додаткових витрат для утилізації боєприпасів.