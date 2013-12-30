Новорічні свята військовослужбовці та дітлахи зустрічають разом

Для створення атмосфери справжньої зимової феєрії усі організатори свят постаралися на славу – жоден маленький гість не лишався без уваги, подарунків та незабутніх вражень.

Танцювальні колективи при будинках офіцерів дарували малюкам хореографічні номери, Дід Мороз і Снігуронька водили хороводи, слухали вірші та пісеньки, загадували загадки та нагороджували переможців. Від бажаючих прийняти участь у цікавих конкурсах та розвагах не було відбою.

Навіть у найвіддаленіших гарнізонах святковий настрій відчувається не менше. Так, військовослужбовці та працівники 1448 Центральної артилерійської бази озброєння оперативного командування “Північ”, що поблизу смт Оржів на Рівненщині, зустрічають Новорічні та Різдвяні торжества однією великою родиною. У військовому містечку бази проживає понад 500 мешканців, і вони доклали зусиль, аби організувати свято для підростаючого покоління. Для понад 40 дітей – вихованців дитячого садочку “Колобок” військового містечка заходи вже відбулося, для старших мешканців військового містечка святкова програма запланована на 1 січня, а до найменших Дід Мороз завітає в гості особисто.

Цими днями військові не оминають увагою особливо своїх підопічних, позбавлених батьківської турботи. Гості привозять іграшки, одяг, солодощі та інші подарунки.

Так, представники Західної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних Сил України навідалися до вихованців Одеської загальноосвітньої школи-інтернату №5. Офіцери загону радіоелектронної боротьби Військово-Морських Сил України та військовослужбовці Центру оперативного (бойового) забезпечення Військово-Морських Сил України із привітаннями завітали до вихованців підшефних дитячих будинків.

– Кожна малеча вірить в казку та сподівається, що колись її мрії збудуться. Ми щоразу приходимо, щоб втілити ці мрії в життя, адже хто як не ми, військові, повинні надати їм підтримку та допомогу, – зазначив підполковник Володимир Докучаєв. – Коли бачиш радість в очах дітей, позбавлених батьківської опіки, то розумієш, наскільки важливі наші відвідування дітей.

Святкові ранки відбулися у військових установах та військових частинах гарнізонів оперативного командування “Північ”. Для дітей військовослужбовців і працівників Львівського гарнізону свято проводили в Академії сухопутних військ, дітей військовослужбовців та працівників Ужгородськ