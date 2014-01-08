На Харківщині розпочато заходи в рамках приписної кампанії 2014 року

На Харківщині до 31 березня майже 10,5 тисяч осіб буде вивчено на предмет придатності до військової служби.

За словами командування Харківського обласного військкомату, до складу районних (міських) приписних комісій окрім офіцерів РВК увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники регіональних структур соціального забезпечення.

– Під час приписної кампанії-2014 кожен юнак пройде повне медичне обстеження, складе тести та поспілкується з офіцерами РВК. В результаті чого, ми матимемо індивідуальні дані про придатність до військової служби допризовників, – пояснив заступник військового комісара ХОВК полковник Юрій Калгушкін.

Довідка. Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності та рівня фізичної підготовки.

У 2013 році на Харківщині приписці при районних (міських) військкоматах підлягало 10,9 тисяч юнаків, народжених у 1996-му. З усіх допризовників повністю придатними до військової служби тоді визнано 7,9 тисяч осіб, або 72% від загальної кількості. Понад 1,3 тисячі приписників, або 11% ніколи не служитимуть в армії через наявність серйозних хвороб. Ще 583 хлопця отримали адміністративні покарання за те, що своєчасно не прибули до РВК. Решту допризовників було відправлено на лікування з повторним проходженням медичної комісії при РВК.

За ігнорування вимог законодавства у воєнній сфері, передбачено штрафи в розмірі від 85 до 255 гривень.