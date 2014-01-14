70 років мирного неба над Житомирщиною

Вшанувати події 1944 року прийшли ветерани Великої Вітчизняної війни, керівництво області та міста, військовослужбовці гарнізону на чолі з командиром 8 армійського корпусу – начальником Житомирського гарнізону генерал-лейтенантом Петром Литвином, молодь та громадськість.

Присутні поклали вінки та квіти до Монументу Слави, віддавши шану тим, хто не повернувся до рідної домівки. Після цього курсанти Житомирського військового інституту ім. С. Корольова Державного університету телекомунікацій пройшли урочистим маршем.

Варто зазначити, що з нагоди знаменної дати в музеї Бойової Слави 25 гарнізонного будинку офіцерів проходить цикл заходів, приурочених подіям 1943-1944 років. Зокрема, зустрічі військовослужбовців гарнізону, учнівської та студентської молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни, а в бібліотеках військових частин розгорнуті книжкові виставки.

Довідка. Житомирсько-Бердичівська наступальна операція, яка завершилася 14 січня 1944 року, вважається однією з ключових битв за Правобережну Україну. За участь у бойових діях по визволенню Житомирщини 18 з’єднань та частин нагороджені орденами, а 44 воїнам присвоєно звання Героя Радянського Союзу

Сім разів столиця Радянського Союзу місто Москва салютувала воїнам 1 Українського фронту за визволення Житомирської області.