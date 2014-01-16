Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана перебуває з офіційним візитом в Республіці Афганістан

14 січня 2014 року головнокомандувачі збройних сил обох країн прибули до м. Герат, де розташований штаб Регіонального командування “Захід” Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан. Під час перебування у цій найзахіднішій провінції Афганістану очільників військових відомств України та Італійської Республіки ознайомили зі станом безпеки та процесом відновлення регіону, а також із завданнями, які успішно виконують військовослужбовці регіонального командування, серед яких 15 військовослужбовців Збройних Сил України.

Довідка. До складу італійського контингенту входять: 5 офіцерів у складі штабу (радник командира італійського контингенту, 2 офіцери цивільно-військового співробітництва, офіцер відділення управління військовими перевезеннями, помічник командира штабної роти), 2 військові лікарі (хірург та анестезіолог), 8 спеціалістів з розмінування та мінно-пошуковий собака.