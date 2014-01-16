Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана перебуває з офіційним візитом в Республіці Афганістан
Триває спільний візит начальників Генеральних штабів Збройних Сил України та Італійської Республіки до Ісламської Республіки Афганістан.
14 січня 2014 року головнокомандувачі збройних сил обох країн прибули до м. Герат, де розташований штаб Регіонального командування “Захід” Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан. Під час перебування у цій найзахіднішій провінції Афганістану очільників військових відомств України та Італійської Республіки ознайомили зі станом безпеки та процесом відновлення регіону, а також із завданнями, які успішно виконують військовослужбовці регіонального командування, серед яких 15 військовослужбовців Збройних Сил України.
Довідка. До складу італійського контингенту входять: 5 офіцерів у складі штабу (радник командира італійського контингенту, 2 офіцери цивільно-військового співробітництва, офіцер відділення управління військовими перевезеннями, помічник командира штабної роти), 2 військові лікарі (хірург та анестезіолог), 8 спеціалістів з розмінування та мінно-пошуковий собака.