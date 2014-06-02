У битві на околицях Луганська військова авіація знищила три об'єкти терористів

В обідній час повітряну підтримку товаришам по зброї здійснювали літаки Су-25, які завдавали ударів по об'єктах бойовиків. Зокрема, літаки знищили два блокпости терористів та вдало виконали бойове завдання. Дії штурмовиків прикривали винищувачі Повітряних Сил ЗС України, але їхній роботі заважала низька хмарність. В один з бойових епізодів винищувач опустився нижче хмар, зазнав обстрілу терористів, але виконав бойове завдання та повернувся на базу.

Після 15 години по об'єктах, які були визначені спільно з прикордонниками, працювали вертольоти Мі-24 під прикриттям винищувачів МіГ-29. Завдання виконано вдало: від терористів зачищена лісосмуга з якої постійно вівся обстріл об'єктів Луганського прикордонного загону гранатометним та мінометним вогнем.

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В результаті професійних дій авіаторів Збройних Сил України три об'єкти бойовиків знищено. Обстріли прикордонної частини припинилися. Вертольоти та винищувач повернулися на базу.

Загалом на виконання бойової допомоги українським прикордонникам армійські авіатори витратили понад 150 снарядів, виконали 3 літаковильоти та 5 вертольотовильотів.

За минулу добу об'єкти ЗС України в районі проведення АТО 5 разів зазнавали обстрілу з боку бойовиків. Адекватним вогнем у відповідь чимало терористів було вбито та поранено. Військовослужбовці ЗС України захопили один автомобіль та полонили двох бойовиків.