Солдати з легкими пораненнями намагаються повернутися у стрій - Андронатій

Про це заявив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

“Я постійно спілкуюсь з пораненими військовослужбовцями. У них бойовий дух на високому рівні, але вони потребують реабілітації. Тому з ними працюють психологи”.

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– Сьогодні у громадськості є певні нарікання на військову медицину не тільки в нашому госпіталі, а й в інших в госпіталях по всій території України, де перебувають поранені, яких доставлено з території проведення АТО. Але потрібно розуміти, що поранені знаходяться у досить важкому психологічному стані – вони відчувають дискомфорт, відчувають невпевненість. Ці чинники впливають на процес їхнього одужання, – наголосив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

За словами директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, по-можливості, на реабілітацію медики доправляють поранених до військово-лікувальних закладів того регіону, звідкіля вони родом. Адже поруч з рідними та близькими вони краще відновлюють здоров’я.

– Хворі, які мають легкий ступінь поранення, намагаються якнайшвидше повернутися назад у стрій, до своїх товаришів по зброї, – підкреслив полковник медичної служби Віталій Андронатій.