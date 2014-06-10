Міністр оборони: «всі, хто мріяв про громадянську війну, мають про неї забути»

В.о. міністра оборони України Михайло Коваль наголошує, що «всі, хто мріяв про громадянську війну, мають про неї забути».

Про це йдеться у розміщеному на сайті Міністерства оборони вітанні Коваля особового складу Збройних сил у зв’язку з обранням народом України нового президента України - верховного головнокомандувача ЗСУ Петра Порошенка.

Читайте такожМіністр оборони каже, що на Сході йде процес завершення боїв

Як зауважив Коваль, новий президент оголосив курс на врегулювання всіх проблем на сході України мирним шляхом, переведення ситуації із стадії збройного конфлікту у площину переговорного процесу.

«Сьогодні, ситуація на Донбасі не пішла за розробленим за кордоном сценарієм. Усі, хто мріяв про громадянську війну, мають про неї забути. Кожен громадянин України усвідомив, що зброя буде застосовується лише проти тих, хто став на шлях терору, хто має на своїх руках кров невинних людей, хто порушив мир та спокій у нашій державі. Проте мир, якого ми прагнемо досягти найближчим часом, не буде тривалим, якщо ми належним чином не зміцнимо нашу безпеку, не підвищимо боєздатність національних Збройних сил», - наголосив Коваль.

Читайте такожМіноборони: військові пайки, які намагалися продати, залишились після проведення навчань «Сі-Бриз 2011»

Керівництвом держави поставлено завдання налагодити чітку взаємодію між силовими відомствами, спрямувати зусилля на зміцнення державного кордону, переоснастити ЗСУ сучасними зразками озброєння та військової техніки, значно підвищити статус українських військовослужбовців у суспільстві. У такій ситуації особовий склад ЗСУ має зберігати витримку та високу бойову готовність. Кожен з військових має чітко усвідомити, що безпека України залежить від якості підготовки кожного з нас, від рівня його усвідомлення відповідальності за цілісність рідної землі, зазначив Коваль.