Прикордонники на сході додатково отримали понад 500 бронежилетів

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, бронежилети вдалося отримати за рахунок перерозподілу з інших органів і підрозділів, в яких обстановка спокійніше.

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Основна частина бронежилетів була надана прикордонникам, які безпосередньо здійснюють охорону державного кордону на найбільш небезпечних напрямках - у Луганській і Донецькій областях.

Крім того, ще близько 150 бронежилетів 4-го класу захисту для прикордонників були закуплені за рахунок небайдужих громадян.