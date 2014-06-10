Прикордонники на сході додатково отримали понад 500 бронежилетів
16:48, 10 червня 2014Військо
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Прикордонники Східного регіонального управління Державної прикордонної служби додатково отримали понад 500 бронежилетів.
Прикордонники отримали бронежилети / фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, бронежилети вдалося отримати за рахунок перерозподілу з інших органів і підрозділів, в яких обстановка спокійніше.
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Основна частина бронежилетів була надана прикордонникам, які безпосередньо здійснюють охорону державного кордону на найбільш небезпечних напрямках - у Луганській і Донецькій областях.
Крім того, ще близько 150 бронежилетів 4-го класу захисту для прикордонників були закуплені за рахунок небайдужих громадян.
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