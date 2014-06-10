Виведений з Криму флот України частково відновив боєздатність

Про це, заявив журналістам тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу-першого заступника командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Андрій Тарасов.

Як пишуть "Новини Донбасу", свідченням цього є постійне зростання кількості екіпажів та інших військових колективів, які безпосередньо виконують завдання за призначенням у визначених районах Чорного моря і на суші.

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"Нам вдалося досить швидко відновити технічну готовність, доукомплектувати і провести бойове злагодження виведених з тимчасово окупованого Криму ракетного катера "Прилуки", середнього десантного корабля "Кіровоград", навчальних катерів "Сміла" і "Нова Каховка", ряду допоміжних і спеціальних судів, які сьогодні, разом з бойовими одиницями Західної військово-морської бази, фрегатом "Гетьман Сагайдачний" виконують завдання по прикриттю рубежів нашої Вітчизни з морського напрямку", - сказав контр-адмірал Тарасов.

Він також зазначив, що суттєвим є внесок у зміцнення боєздатності флоту морської авіації, літаки і вертольоти якої завдяки рішучим і грамотним діям відповідних командирів і начальників, вдалося зберегти за вчасної їх передислокацією на один з аеродромів материкової частини України.

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"Присутність національних ВМС у визначених районах Чорного моря сьогодні практично постійне. Також можу констатувати активну діяльність підрозділів Військ берегової оборони, які після передислокації також пройшли "перезавантаження" і зараз виконують поставлені завдання в Одеській і Миколаївській областях", - додав тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу-першого заступника командувача ВМС ЗС України.