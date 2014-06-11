У Міноборони розповіли, як витрачають виділені кошти

У Головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України постійно проводиться моніторинг заходів, що вживаються для покращення рівня забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами та зроблені попередні підсумки діяльності військових комісаріатів з питань проведення часткової мобілізації.

Інформаційний матеріал щодо використання коштів на фінансування Збройних Сил:

Протягом березня — квітня Міноборони виділений додатковий фінансовий ресурс за резервним фондом у сумі 4 657,2 млн грн. Зазначений ресурс заплановано використати за пріоритетними напрямками:

118,0 млн грн — придбання бронежилетів (28,3 тис. штук);

1 558,9 млн грн — відновлення справності ОВТ;

1 428,0 млн грн — придбання пально-мастильних матеріалів;

656,2 млн грн — грошове забезпечення;

612.5 млн грн — закупівля ОВТ;

89,3 млн грн — забезпечення харчування;

81,5 млн грн — забезпечення зв’язком;

69,3 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень;

44,9 млн грн — придбання речового майна та лазне-пральні послуги.

Впродовж червня кошти буде використано для придбання бронежилетів (7,1 тис. штук), ПММ (66,9 тис. тонн, у тому числі 61,0 тис. тонн- з Держрезерву), грошового забезпечення військовослужбовців, призваних за мобілізацією, оплати перевезень та проведення навчальних зборів, відновлення справності ОВТ (ремонт вертольотів та авіадвигунів), забезпечення зв’язком та речовим майном.

Окремо необхідно відзначити питання використання коштів, які отримано на рахунки Міністерства оборони у якості благодійної допомоги. Всього протягом трьох місяців надійшло 128,7 млн грн, які розподілені на матеріально-технічне та медичне забезпечення:

111,1 млн грн — речове забезпечення

7,1 млн грн — технічне забезпечення.

7,7 млн грн — на медичне забезпечення, з яких 7,2 млн грн перераховано до 24 госпіталів та використано 2,4 млн грн на придбання знеболювальних препаратів, бинтів, тощо.

Необхідно зазначити, що ці кошти надходять щоденно та використовуються також через визначені процедури закупівель.

Вже до кінця червня буде поставлено:

26,6 тис. комплектів польового обмундирування;

29,9 тис. пар черевиків з високими берцями;

43 тис. штук спальних мішків з ізолюючими підстілками;

3,5 тис. комплектів флотської форми одягу;

196 комплектів маскувальних сіток;

7 тис. комплектів льотно-технічного обмундирування;

155,8 тис. комплектів постільної білизни.

Щодо матеріально-технічного забезпечення:

Генеральним штабом Збройних Сил визначена першочергова потреба для забезпечення військ біля 25 тис. бронежилетів та 25 тис. шоломів кевларових. Станом на сьогодні Збройні Сили України забезпечені бронежилетами в кількості 17,6 тис. одиниць. Щодня надходить 250 бронежилетів, які направляються до військових частин. За рахунок благодійних внесків передбачається закупити 10 тис. шоломів кулезахисних кевларових.

Крім того, Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України вживають заходів стосовно підвищення захищеності вертольотів від переносних зенітних ракетних комплексів, насамперед, шляхом дообладнання їх новітніми станціями оптико-електронного придушення та комбінованими пристроями викиду перешкод вітчизняного виробництва. Вертольоти, задіяні в АТО, всі обладнані відповідними пристроями.

Для забезпечення захисту інформації використовується сучасна апаратура попереднього шифрування та апаратура передачі інформації, які забезпечують гарантований захист інформації. На цей час до Збройних Сил поставлено 45 комплектів апаратури вітчизняного виробництва (постачання ще 8 комплектів апаратури очікується до 30.06.2014).

Організована робота щодо закупівлі майже 500 одиниць приладів нічного бачення та тепловізорів вітчизняного виробництва, які будуть спрямовані на забезпечення першочергових потреб підрозділів спеціального призначення та підрозділів на блокпостах (до 90 блокпостів та до 64 груп спеціального призначення). Зазначені прилади планується закупити в рамках Державного оборонного замовлення.

Щодо діяльності військових комісаріатів в ході часткової мобілізації:

Під час виконання військовими комісаріатами заходів часткової мобілізації виявлено низку проблем, які пов’язані з:

неналежним проведенням медичних оглядів військовозобов’язаних під час призову їх на військову службу,

надання військовозобов’язаним під час їх призову на військову службу недостатньої інформації стосовно термінів, на які вони призиваються, та порядку демобілізації;

порушення порядку призову військовозобов’язаних та оформлення під час призову військово-облікових документів.

За фактами виявлення порушень у діяльності військових комісаріатів вжито наступних заходів:

проведено службове розслідування щодо незадовільного виконання завдань із призову та постачання мобілізаційних ресурсів до 72 омбр керівним складом Київського ОВК;

військовий комісар Львівського ОВК був усунутий від виконання службових обов’язків;

притягнуті до відповідальності військові комісари Сумського та Харківського ОВК, Сумського ОМВК, Херсонського ОМВК, Горностаївського РВК, Голопристанського РВК.

Завершується службове розслідування відносно керівного складу Новоград-Волинського об’єднаного міського військового комісаріату.

З метою зняття соціальної напруги в суспільстві стосовно проведення часткової мобілізації розроблено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» — прийнятий Верховною Радою України 27.03.14 № 1169-VІІ та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» — прийнятий Верховною Радою України 20.05.2014 № 1275-VІІ (який з 07.06.2014 року набрав чинності). Зазначеними законами враховані проблемні питання соціального, фінансового та правового характеру відносно військовозобов’язаних, призваних на військову службу (врегульовані питання грошового утримання, пенсійного забезпечення, підприємницької діяльності та збереження робочих місць за призваними за мобілізацією громадянами, поширення на них всього комплексу гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців).

Військовими комісаріатами та військовими командуваннями проводяться заходи щодо роз’яснювальної роботи з сім’ями військовослужбовців, призваних на військову службу. На цей час проведено близько 50 тис. заходів роз’яснювальної роботи разом з місцевими органами влади і сім’ями військовослужбовців та проводяться заходи щодо надання необхідної допомоги родинам у вирішенні проблемних питань.