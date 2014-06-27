У Миколаївській області 24 сім'ї військовослужбовців отримали квартири

Під Миколаєвом, у с.Галицинівка Жовтневого району, 24 родини військовослужбовців Миколаївського гарнізону 27 червня отримали квартири.

Як повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації, ордери вручила заступник голови Миколаївської ОДА Оксана Янішевська.

На урочистій церемонії видачі ордерів були присутні також заступник військового комісара обласного військового комісаріату полковник Віктор Мамчур і начальник КЕЧ району підполковник Олександр Марцоха, повідомляють у прес-службі Міноборони.

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Згідно з повідомленням, в будинку військовослужбовців 1, 2, 3-х кімнатні квартири з ремонтом.

"Його побудували давно, але майже 4 роки не могли здати в експлуатацію. Як потім пояснили військові, не лише через брак коштів, але і через бюрократичні перепони. Головна проблема "простою" будинку - відсутність підключення до мереж комунікацій", - повідомили в ОДА.

"Сьогодні, під час подій, які відбуваються в державі, саме ви тримаєте оборону. Дуже приємно, що Міністерство оборони України знайшло кошти, яких не вистачало для того, щоб закінчити будівництво. Від усього серця бажаю гарного і щасливого життя в нових будинках", - побажала Янішевська.

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Янішевська також подарувала новоселам державний прапор України, який буде майоріти над першим під'їздом нового будинку.

Зі словами подяки від імені новоселів виступив майор Заікін Юрій, який зазначив, що маючи власний дах над головою і знаючи, що сім'ї забезпечені житлом, військовослужбовцям буде морально набагато легше виконувати свої службові обов'язки.

Завершилася урочиста церемонія концертом художньої самодіяльності, який підготував і виконав творчий колектив 45 Миколаївського гарнізонного будинку офіцерів.

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Оглянувши квартири Янішевська зазначила: "Я залишилася задоволена тим, що побачила в квартирах. Будинок з індивідуальним опаленням, хороший район, навколо ліс, недалеко річка. Галицинівський сільський голова пообіцяв відремонтувати зупинку. Крім того, поки не встановлено пандус, це питання я взяла під контроль, доручила протягом 2-3 днів ліквідувати цю проблему".

За даними ОДА, це перший будинок з 2010 року, який здали, як соціальне житло для військовослужбовців.