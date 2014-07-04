Держава виплатила одноразову допомогу 43 сім’ям військових, які загинули в АТО

Для виплат решті сімей проходить процедура збору документів та прийняття юридичних рішень. Крім того, членам сімей вказаної категорії військовослужбовців надається адресна матеріальна допомога від благодійних організацій та фондів, організовано відпочинок та оздоровлення протягом літнього періоду за кордоном, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Державою підвищено рівень пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника. Вирішується питання щодо забезпечення 100% сімей загиблих житлом.

В той же час у деяких ЗМІ з’явилися повідомлення про нібито факти навмисного підроблення командуванням військових частин збройних сил документів, які засвідчують участь військовослужбовців у АТО, з метою позбавлення їх права на статус учасника бойових дій, а також про фальсифікацію медичних діагнозів, встановлених пораненим та загиблим військовослужбовцям.

Міністерство оборони офіційно заявляє, що вказана інформація не відповідає дійсності та є черговою спробою дезінформувати особовий склад української армії та суспільство.

Вкотре повідомляємо, що у військових частинах та підрозділах збройних сил забезпечується ведення персонального обліку особового складу, який бере участь в АТО. Надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям буде здійснюватися спеціальними комісіями на підставі документів, які на даний час не підлягають розголошенню.

Перевірка медичних документів військовослужбовців, які проходили повний курс стаціонарного лікування та реабілітації у лікувальних закладах Міністерства оборони, показала, що всі діагнози встановлені відповідно до реального стану здоров’я військовослужбовців.

На даний час Міноборони проводиться додаткова роз’яснювальна робота з військовослужбовцями, які перебувають на тривалому лікуванні, та членами їх сімей щодо порядку встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв, а також інвалідності або ступеня втрати працездатності, із виконанням обов’язків військової служби під час участі у бойових діях.

Стосовно кожного пораненого військовослужбовця, а також члена сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, уповноваженими органами будуть прийматися рішення щодо визначення соціального статусу та надання відповідних пільг у відповідності до положень таких нормативно-правових актів:

закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах, затверджене наказом Міністерства оборони 14.08.2008 р. №402;

Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету міністрів від 3 грудня 2009 р. №1317;

Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затверджений постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 2013 р. №975;

Порядок призначення і виплати у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затверджений постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 2013 р. №975.

Жоден військовослужбовець та член його сім’ї не залишиться без соціального захисту з боку держави.