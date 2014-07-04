Учасникам АТО спростять механізм отримання земельних ділянок

Про це повідомляє прес-служба Держземагентства.

Згідно з повідомленням, терміни оформлення документації, виготовлення графічних матеріалів, організація робіт із забезпечення земельними ділянками військовослужбовців стали предметом обговорення на розширеній міжвідомчій нараді, яку сьогодні провело Держземагентство України з представниками МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Міноборони, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку.

Уряд підтримав ініціативу Голови Держземагентства України Сергія Рудика з надання земельних наділів військовослужбовцям та доручив силовим відомствам підготувати та надати відповідні списки.

«Ми опікуємося тим, щоб усі без винятку військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції, отримали у власність земельні ділянки. Ми подбаємо, щоб нікого не забули», – наголосив Рудик під час наради.

Читайте такожРада розширила коло осіб, що є учасниками бойових дійДержземагентство відпрацювало алгоритм дій, розробило покрокові схеми, щоб військовослужбовець міг без зайвого клопоту оформити належні документи для отримання земельної ділянки.

Військовослужбовцям необхідно із заявою звернутися безпосередньо до Головного управління Держземагентства у відповідній області за місцем проживання. При собі заявнику потрібно мати документи, що посвідчують участь в антитерористичній операції (посвідчення, наказ, довідка тощо).

Для отримання більш докладної інформації можна також зателефонувати на гарячу лінію ГоловиДержземагентства України за телефоном 0-800-301-071 (усі дзвінки безкоштовні).

Довідка. В Україні для зазначених цілей може бути використано 2521 земельний масив загальною площею 18 380,2 га, з яких для:

- ведення садівництва – 1027 масивів загальною площею 12 703,9 га;

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 1368 масивів загальною площею 4613,4 га;

- індивідуального дачного будівництва – 126 масивів загальною площею 1063 гектари.