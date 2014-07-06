Гелетея і Муженко ввели до персонального складу РНБО

Президент України Петро Порошенко Указом № 571/2014 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України» від 5 липня 2014 ввів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Міністра оборони України Гелетея Валерія Вікторовича та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України Муженка Віктора Миколайовича.

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю:

1.На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 16 червня 2014 року № 528 „Про склад Ради національної безпеки і оборони України“ (зі змінами, внесеними Указом від 23 червня 2014 року № 549):

1) ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

Гелетей Валерій Вікторович — Міністр оборони України

Муженко Віктор Миколайович — начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України

2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України М. Коваля, М. Куцина» — йдеться в Указі Президента України.