В зоні АТО інженери ВС проводять роботу з розмінування об'єктів

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Згідно з повідомленням, вночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО. Було здійснено обстріл блокпосту в районі населеного пункту Амвросіївка з напрямку Ленінського.

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"23.50 Обстріл зі стрілецької зброї блокпосту біля Рубіжного. Втрат немає. 00.15 Населений пункт Кремінне з лісосмуги обстріл зі стрілецької зброї. Одного військовослужбовця поранено", - йдеться у повідомленні.

Інженерами Збройних сил проводиться робота щодо розмінування об’єктів (доріг, мостів,будівель).