В зоні АТО інженери ВС проводять роботу з розмінування об'єктів
09:57, 07 липня 2014Військо
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Українські війська звільнили від бойовиків ще два населених пункти Артемівськ та Дружківка.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.
Згідно з повідомленням, вночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО. Було здійснено обстріл блокпосту в районі населеного пункту Амвросіївка з напрямку Ленінського.
Також терористи з мінометів обстріляли підрозділ піхотинців в районі населеного пункту Довжанське. Читайте такожВночі терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО - Тимчук
"23.50 Обстріл зі стрілецької зброї блокпосту біля Рубіжного. Втрат немає. 00.15 Населений пункт Кремінне з лісосмуги обстріл зі стрілецької зброї. Одного військовослужбовця поранено", - йдеться у повідомленні.
Інженерами Збройних сил проводиться робота щодо розмінування об’єктів (доріг, мостів,будівель).
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