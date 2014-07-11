Поблизу Ровеньок на Луганщині внаслідок обстрілу з "Граду" загинули 19 військових

О 4.30 ранку в їх бік терористами було відкрито вогонь з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Внаслідок обстрілу загинули 19 військовослужбовців Збройних Сил України, ще 93 отримали поранення.

За попередніми даними, бойовики здійснювали постріли з відстані понад 15 км. У відповідь було нанесено удар авіації. Інформація щодо знищення реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» уточнюється.

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Керівництво Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблих військовослужбовців у зв’язку із трагічною непоправимою втратою.