Сили АТО точковими авіаударами знищили десятки терористів і кілька "Градів" - Міноборони

Вчора ввечері українські льотчики знищили 2 установки РСЗВ БМ-21 «Град», до 30 терористів під Горлівкою та склади з боєприпасами і зброєю під Савур-могилою. Всього авіація ЗСУ нанесла 5 точкових авіаударів по визначеним об’єктам противника.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що перший авіаудар авіації було нанесено по опорному пункту терористів в районі населеного пункту Лисичанськ. Внаслідок нього було уражено скупчення бойовиків, а також озброєння і техніку.

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"Другий прицільний авіа удар військові льотчики завдали по базі бойовиків в районі населеного пункту Гольмовський, Горлівського району. Там приміщення спеціалізованої школи терористи обладнали під свої казарми. Авіацією було знищено до 30 терористів, 2 установки РСЗВ БМ-21 «Град», 2 одинці ЗУ-23-2 та до 6 одиниць броньованої бойової техніки", - говориться у повідомленні.

Третій авіаудар українські льотчики нанесли в районі скупчення бойовиків поблизу населеного пункту Ровеньки. Льотчиками було знищено до 10 бойовиків, знешкоджено реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та виведено з ладу декілька одиниць броньованої техніки.

Четвертий авіаудар було здійснено по базі бойовиків в районі населеного пункту Торез. Дані щодо знищеної техніки та живої сили бойовиків уточнюються.

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У Міноборони додають, що п‘ятий авіаудар літаки повітряних сил ЗСУ нанесли в районі кургану Савур-могила, що неподалік Донецька. Авіацією уражено опорний пункт, де були скупчені терористи, бойову броньовану техніку та склади з боєприпасами і зброєю. Дані уточнюються.

"Також протягом дня проведено повітряну розвідку і виконано 7 літаковильотів винищувальної авіації на прикриття угрупувань військ (сил АТО). Всього протягом доби авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України виконано 16 літаковильотів", - резюмують у міністерстві.