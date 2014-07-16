Українська авіація завдала кількох точкових ударів по позиціях бойовиків

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Бойові літаки Повітряних Сил ЗС України завдали декількох точкових авіаударів по визначених об’єктах противника. Дані щодо знищеної техніки та живої сили бойовиків уточнюються", - сказано в повідомленні.

Читайте такожКолишній начальник Генштабу пояснив, чому небо над зоною АТО контролюється не повністюТакож літаками військово-транспортної авіації здійснено перевезення гуманітарних вантажів для забезпечення мирного населення та особового складу Збройних Сил.

Нагадаємо, українські військові авіатори призупинили польоти після збиття 14 липня транспортного Ан-26 із потужної зброї, якої немає у проросійських бойовиків.