Українська авіація завдала кількох точкових ударів по позиціях бойовиків
19:08, 16 липня 2014Військо
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Авіація Збройних Сил України відновила виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції.
Авіація відновила польоти та виконання завдань / Фото прес-служби Міноборони
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Бойові літаки Повітряних Сил ЗС України завдали декількох точкових авіаударів по визначених об’єктах противника. Дані щодо знищеної техніки та живої сили бойовиків уточнюються", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, українські військові авіатори призупинили польоти після збиття 14 липня транспортного Ан-26 із потужної зброї, якої немає у проросійських бойовиків.
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