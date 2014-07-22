РНБО: за останню добу загинули 13 військовослужбовців

13:21, 22 липня 2014
Військо
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Протягом доби терористи 20 разів обстріляли сили АТО, 13 військовослужбовців загинули.

Терористи 20 разів атакували силовиків / СловоіДіло

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби терористи 20 разів атакували блокпости та позиції підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Дмитрівка, Кам’янка, Камишеве, Кумачеве, Маринівка, Новоазовськ, Старобешеве, Солнцеве, Іловайськ, Авдіївка, Червонопартизанськ і Луганськ», - заявив він.

Читайте такожЗа час проведення АТО поранено майже 1 тис. українських військовослужбовців«За останню добу загинули 13 військовослужбовців, кількість поранених ще уточнюється», - додав Лисенко.

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