Президент відзначив нагородами групу військовослужбовців за мужність і героїзм

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю - у збройних силах України нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня:

БУТНІЦЬКОГО Максима Олександровича — лейтенанта

ВЄЛЄВА Артема Миколайовича — майора

ЗАБРОДСЬКОГО Романа Анатолійовича — майора

ЗАЙЧЕНКА Андрія Вікторовича — лейтенанта

КОМАРОВА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

КОТЕНКА Артема Павловича — майора

НЕСТЕРЕНКА Євгена Вікторовича — капітана

ОЛІЙНИКА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта

ПИЛИПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта

ПРИЩЕПУ Романа Вікторовича — капітана

РИНДІНА Юрія Ігоровича — капітана

СТЕБИХОВА Петра Володимировича — капітана

ЧЕРКАЩИНА Сергія Віталійовича — капітана

ЯВКУНА Олексія Ігоровича — майора

Нагородити орденом «За мужність» III ступеня

АДАМЬОНКА Сергія Олександровича — сержанта

АЛЕКСАНДРОВА Сергія Сергійовича — солдата

БЕШЕЛЮ Михайла Г еоргійовича — солдата

БІКЕРСЬКОГО Андрія Валерійовича — старшого солдата

БІЛОУСА Олександра Васильовича — старшину

БЛИЩИКА Вадима Адамовича — сержанта

БУЛАНОВА Володимира Олексійовича — солдата

БУРЯКА Григорія Григоровича — старшого солдата

ВАНКОНЧУКА Андрія Олександровича — сержанта

ВАСИЛЕНКА Андрія Віталійовича — солдата

ВАЩЕНЮ Івана Петровича (посмертно) — солдата

ВИШНЯКА Богдана Юрійовича — солдата

ВІТРЕНКА Ігоря Володимировича — солдата

ВОЛЕНКА Антона Дмитровича — старшого солдата

ВОРОБЙОВА Євгена Г еннадійовича — солдата

ВОРОНОВА Олега Федоровича — солдата

ВУЛПЄ Степана Васильовича — старшого сержанта

ГЕЙКА Ігоря Тарасовича — молодшого сержанта

ГІНДУ Івана Ілліча — солдата

ГНИПА Володимира Геннадійовича — солдата

ГОДОВАНЦЯ Євгенія Михайловича — солдата

ГРИЩЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ДИКУНА Ігоря Володимировича — старшого солдата

ДРОЗДЮКА Іллю Івановича — солдата

ДРУЗЯ Рустама Івановича — молодшого сержанта

ЄВЧАКА Олександра Васильовича — солдата

ЖЕРЕБЦОВА Бориса Вікторовича — солдата

ЗАБРОДСЬКОГО Романа Вікторовича — молодшого сержанта

ЗІНКЕВИЧА Олександра Миколайовича — солдата

ЗУБЕЙКА Сергія Володимировича — солдата

ЗУБОВА Станіслава Вікторовича — солдата

ІГНАТЧЕНКА Антона Геннадійовича (посмертно) — солдата

КАЛИТЮКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

КАРТАВОГО Олександра Миколайовича — старшого прапорщика

КАЩУКА Олега Володимировича — старшого прапорщика

КИРИЛЮКА Олександра Яковича- прапорщика

КІДОНА Романа Анатолійовича — солдата

КЛИМЕНКА Руслана Івановича — солдата

КЛИМЧУКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

КОВТАША Андрія Васильовича — солдата

КОСТРУБСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата

КОЧЕТОВА Олексія Анатолійовича — старшого сержанта

КРАСНЯНЧИНА Олександра Анатолійовича — солдата

КРИВОШЕЮ Максима Сергійовича — сержанта

КРОХМАЛЯ Володимира Антоновича (посмертно) — молодшого сержанта

КСЕНОФОНТОВА Дмитра Івановича — старшого солдата

КУЛЮ Михайла Васильовича (посмертно) — солдата

КУРГАНА Степана Омеляновича — прапорщика

КУЧЕРОВА Віталія Петровича — солдата

ЛАБУНЦЯ Євгена Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕВУША Олександра Анатолійовича — солдата

ЛЮТИКА Дмитра Васильовича — солдата

МАГЛЬОВАНОГО Антона Івановича — солдата

МАРКІНА Максима Сергійовича — старшого солдата

МАРТИНА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата

МАХОВА Дмитра Петровича — солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата

МОСКАЛЕНКА Сергія Вікторовича — солдата

НАПРЕЄНКОВА Андрія Івановича — старшого солдата

ОГОРОДНІКА Сергія Олександровича — солдата

ОСІПОВА Олександра Сергійовича — солдата

ПАЛІЯ Максима Івановича — старшого солдата

ПАЛЬКА Василя Миколайовича — старшого сержанта

ПОЛЮКА Романа Анатолійовича — молодшого сержанта

ПОПАДИНЦЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПОПЕНКА Юрія Володимировича — солдата

ПОПОВИЧА Роланда Стефановича (посмертно) — солдата

ПРИБИША Володимира Павловича — солдата

ПРОНІНА Сергія Валерійовича — солдата

РИМАРЄВА Володимира Івановича — старшину

РОГУЗЬКА Сергія Петровича — молодшого сержанта

РОМАНЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата

РУСИНА Василя Івановича — старшого сержанта

САВЧЕНКА Олега Олеговича — старшого солдата

СЕРЕБРЯКОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

СЕРЕМБИЦЬКОГО Олега Юрійовича — старшого солдата

СКРИПНИКА Олександра Миколайовича — солдата

СТЕПАНЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта

СТРАТУЛАТА Володимира Миколайовича — сержанта

СУХОРУКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ТАРНАВСЬКОГО Олександра Олексійовича — солдата

ТАТАРІНОВА Сергія Петровича (посмертно) — сержанта

ТИШКІВСЬКОГО Богдана Миколайовича — молодшого сержанта

ТКАЧЕНКА Андрія Миколайовича — прапорщика

ТОРЖАНСЬКОГО Олега Миколайовича — солдата

ТРУНОВА Сергія Олександровича — сержанта

ХЛЯНА Романа Васильовича — сержанта

ЦАЛ-ЦАЛКА Віталія Васильовича — солдата

ЦАЛЬ-ЦАЛКА Анатолія Віталійовича — солдата

ШЕРСТНЬОВА Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата

ЮРЧЕНКА Юрія Валерійовича — солдата

ЯКИМОВА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ЯРИША Руслана Анатолійовича — старшого солдата