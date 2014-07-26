Президент відзначив нагородами групу військовослужбовців за мужність і героїзм
Президент України, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко підписав указ №619/2014 "Про відзначення державними нагородами України".
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю - у збройних силах України нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня:
БУТНІЦЬКОГО Максима Олександровича — лейтенанта
ВЄЛЄВА Артема Миколайовича — майора
ЗАБРОДСЬКОГО Романа Анатолійовича — майора
ЗАЙЧЕНКА Андрія Вікторовича — лейтенанта
КОМАРОВА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
КОТЕНКА Артема Павловича — майора
НЕСТЕРЕНКА Євгена Вікторовича — капітана
ОЛІЙНИКА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта
ПИЛИПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта
ПРИЩЕПУ Романа Вікторовича — капітана
РИНДІНА Юрія Ігоровича — капітана
СТЕБИХОВА Петра Володимировича — капітана
ЧЕРКАЩИНА Сергія Віталійовича — капітана
ЯВКУНА Олексія Ігоровича — майора
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
АДАМЬОНКА Сергія Олександровича — сержанта
АЛЕКСАНДРОВА Сергія Сергійовича — солдата
БЕШЕЛЮ Михайла Г еоргійовича — солдата
БІКЕРСЬКОГО Андрія Валерійовича — старшого солдата
БІЛОУСА Олександра Васильовича — старшину
БЛИЩИКА Вадима Адамовича — сержанта
БУЛАНОВА Володимира Олексійовича — солдата
БУРЯКА Григорія Григоровича — старшого солдата
ВАНКОНЧУКА Андрія Олександровича — сержанта
ВАСИЛЕНКА Андрія Віталійовича — солдата
ВАЩЕНЮ Івана Петровича (посмертно) — солдата
ВИШНЯКА Богдана Юрійовича — солдата
ВІТРЕНКА Ігоря Володимировича — солдата
ВОЛЕНКА Антона Дмитровича — старшого солдата
ВОРОБЙОВА Євгена Г еннадійовича — солдата
ВОРОНОВА Олега Федоровича — солдата
ВУЛПЄ Степана Васильовича — старшого сержанта
ГЕЙКА Ігоря Тарасовича — молодшого сержанта
ГІНДУ Івана Ілліча — солдата
ГНИПА Володимира Геннадійовича — солдата
ГОДОВАНЦЯ Євгенія Михайловича — солдата
ГРИЩЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ДИКУНА Ігоря Володимировича — старшого солдата
ДРОЗДЮКА Іллю Івановича — солдата
ДРУЗЯ Рустама Івановича — молодшого сержанта
ЄВЧАКА Олександра Васильовича — солдата
ЖЕРЕБЦОВА Бориса Вікторовича — солдата
ЗАБРОДСЬКОГО Романа Вікторовича — молодшого сержанта
ЗІНКЕВИЧА Олександра Миколайовича — солдата
ЗУБЕЙКА Сергія Володимировича — солдата
ЗУБОВА Станіслава Вікторовича — солдата
ІГНАТЧЕНКА Антона Геннадійовича (посмертно) — солдата
КАЛИТЮКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
КАРТАВОГО Олександра Миколайовича — старшого прапорщика
КАЩУКА Олега Володимировича — старшого прапорщика
КИРИЛЮКА Олександра Яковича- прапорщика
КІДОНА Романа Анатолійовича — солдата
КЛИМЕНКА Руслана Івановича — солдата
КЛИМЧУКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
КОВТАША Андрія Васильовича — солдата
КОСТРУБСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата
КОЧЕТОВА Олексія Анатолійовича — старшого сержанта
КРАСНЯНЧИНА Олександра Анатолійовича — солдата
КРИВОШЕЮ Максима Сергійовича — сержанта
КРОХМАЛЯ Володимира Антоновича (посмертно) — молодшого сержанта
КСЕНОФОНТОВА Дмитра Івановича — старшого солдата
КУЛЮ Михайла Васильовича (посмертно) — солдата
КУРГАНА Степана Омеляновича — прапорщика
КУЧЕРОВА Віталія Петровича — солдата
ЛАБУНЦЯ Євгена Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕВУША Олександра Анатолійовича — солдата
ЛЮТИКА Дмитра Васильовича — солдата
МАГЛЬОВАНОГО Антона Івановича — солдата
МАРКІНА Максима Сергійовича — старшого солдата
МАРТИНА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
МАХОВА Дмитра Петровича — солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата
МОСКАЛЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
НАПРЕЄНКОВА Андрія Івановича — старшого солдата
ОГОРОДНІКА Сергія Олександровича — солдата
ОСІПОВА Олександра Сергійовича — солдата
ПАЛІЯ Максима Івановича — старшого солдата
ПАЛЬКА Василя Миколайовича — старшого сержанта
ПОЛЮКА Романа Анатолійовича — молодшого сержанта
ПОПАДИНЦЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПОПЕНКА Юрія Володимировича — солдата
ПОПОВИЧА Роланда Стефановича (посмертно) — солдата
ПРИБИША Володимира Павловича — солдата
ПРОНІНА Сергія Валерійовича — солдата
РИМАРЄВА Володимира Івановича — старшину
РОГУЗЬКА Сергія Петровича — молодшого сержанта
РОМАНЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
РУСИНА Василя Івановича — старшого сержанта
САВЧЕНКА Олега Олеговича — старшого солдата
СЕРЕБРЯКОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
СЕРЕМБИЦЬКОГО Олега Юрійовича — старшого солдата
СКРИПНИКА Олександра Миколайовича — солдата
СТЕПАНЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта
СТРАТУЛАТА Володимира Миколайовича — сержанта
СУХОРУКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ТАРНАВСЬКОГО Олександра Олексійовича — солдата
ТАТАРІНОВА Сергія Петровича (посмертно) — сержанта
ТИШКІВСЬКОГО Богдана Миколайовича — молодшого сержанта
ТКАЧЕНКА Андрія Миколайовича — прапорщика
ТОРЖАНСЬКОГО Олега Миколайовича — солдата
ТРУНОВА Сергія Олександровича — сержанта
ХЛЯНА Романа Васильовича — сержанта
ЦАЛ-ЦАЛКА Віталія Васильовича — солдата
ЦАЛЬ-ЦАЛКА Анатолія Віталійовича — солдата
ШЕРСТНЬОВА Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата
ЮРЧЕНКА Юрія Валерійовича — солдата
ЯКИМОВА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
ЯРИША Руслана Анатолійовича — старшого солдата