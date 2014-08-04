В РНБО спростували інформацію про те, що українські військові просили притулку в РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“З ними зв'язок є, через дипломатичні канали ведуться перемовини, як їх повернути до України”, - сказав Лисенко.

Відповідаючи на одне з уточнюючих запитань, він спростував інформацію про те, що начебто українські військові, серед яких є і прикордонники, попросили притулку в Росії.

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Лисенко повідомив, що сьогодні о 4.30 відбулась планова операція з деблокування українських військових в районі Червонопартизанська. “Більша частина військовослужбовців успішно виконала завдання командування АТО та вийшла у безпечне місце для відправлення в пункти відновлення боєздатності. Частина військовослужбовців вийшла на російську територію. Після їхнього повернення будуть з'ясовані всі обставини нічної події”, - сказав Лисенко.