У бойовиків в Донецьку закінчується пальне - РНБО

У Донецьку, оточеному силами антитерористичної операції, бойовики відчувають гостру нестачу пального для техніки, у тому числі броньованої.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, раніше терористи пограбували всі АЗС, використавши пальне, запаси якого не поповнюються