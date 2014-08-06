У бойовиків в Донецьку закінчується пальне - РНБО
17:56, 06 серпня 2014Військо
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
У Донецьку, оточеному силами антитерористичної операції, бойовики відчувають гостру нестачу пального для техніки, у тому числі броньованої.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, раніше терористи пограбували всі АЗС, використавши пальне, запаси якого не поповнюються
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