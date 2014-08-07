Військові вилучили у бойовиків чергову партію зброї та вибухівки

В ході боїв за звільнення населеного пункту Красногорівка від терористичних угруповань військовослужбовці 51 окремої механізованої бригади батальйону територіальної оборони та інженерно-саперний підрозділ оперативного командування «Південь» вилучили цілий арсенал зброї та боєприпасів.

Військові виявили приміщення, переобладнане під склад для зберігання вибухових речовин. Боєприпаси призначалися для руйнування мостів, гребель, залізничних колій та інших об’єктів інфраструктури. Частина з них також була оснащена оболонками з уламками. Такі види вибухівки здатні вражати людей на відстані до ста метрів і могли бути використані для організації терактів.

"Це автомати калібру 7,62 АК-74, АКС-74, що, як видно, брали участь у бойових діях, — розповів начальник служби ракетно-артилерійського озброєння оперативного командування «Південь». — Також є АК-74 в змазці, які були закладені в обладнану схованку. Військові вилучили гранати до гранатометів РПГ-7 та 82-міліметровий гранатомет, який можна перевозити як у вантажівках, так і в автомобілях типу «УАЗ» чи «Газель». Крім того, бійці вилучили гвинтівки СКС та чимало патронів до стрілецької зброї. Усе це буде передано на склади Збройних Сил України для утилізації," — додав він.

А під час несення служби на одній з автомобільних доріг у Волноваському районі за п’ятдесят метрів від блокпосту військовослужбовці зупинили підозрілий автомобіль «Деу Ланос». Водій легковика втік, а під час перевірки автомобіля було виявлено, що він замінований.

"Салон легковика був начинений вибухівкою: це амонал, в тротиловому еквіваленті — майже 130 кілограмів. Також в автомобілі були встановлені гранати на розтяжках. З метою забезпечення життя і здоров’я військовослужбовців та мирних мешканців провели часткове розмінування. Вибухову речовину було вилучено, а автомобіль після цього — утилізовано", — розповів начальник управління оперативного забезпечення оперативного командування «Південь».

"Хочу звернутися до військовослужбовців і мирного населення: при виявленні вибухонебезпечного предмету необхідно обгородити його, обмежити доступ до нього та повідомити про це правоохоронні органи. Наші команди розмінування їх знешкодять. Робити це потрібно обов’язково, бо різні небезпечні предмети ваблять до себе, насамперед, дітей, і вони можуть першими постраждати від залишених злочинцями боєприпасів", — підкреслив офіцер.

Окремий трофей українських солдатів — малогабаритний ручний вогнемет, який було вилучено у терористів під час ведення бойових дій. Вироблений він у Російській Федерації. Інформацію про країну-виробника було витерто, однак відомості про номер і серію зброї збереглися, оскільки витерти їх неможливо.

Вся вибухівка терористів буде ліквідована українськими саперами.