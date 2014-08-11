На Дніпропетровщині військовослужбовців вчили надавати медичну допомогу на полі бою

На Дніпропетровщині група інструкторів Української військово-медичної академії спільно із волонтерами програми «Захист Патріотів» провели комплексні практичні заняття з військово-медичної підготовки на полі бою. Учасниками заходу стали військовослужбовці бойових підрозділів та частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Головною метою заходу, який був організований Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України та Центральним військово-медичним управлінням Генерального штабу ЗС України, було навчити кожного військовослужбовця навичкам надання першої медичної допомоги пораненому, самодопомоги та взаємодопомоги безпосередньо при бойовому зіткненні.

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Як відзначив начальник навчально-тренувального центру Української військово-медичної академії полковник Олександр Охонько, під час занять військовослужбовці тренувалися у наданні першої медичної допомоги та евакуації поранених безпосередньо із зони ведення вогню, підбитої бойової техніки до місць надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Досвідчені інструктори навчали військовослужбовців користуватися американською армійською аптечкою IFAK, яка розроблена згідно з стандартами НАТО. В ній є всі необхідні засоби для того, щоб боєць під час бойових дій зміг зупинити кровотечу та зробити всі необхідні дії для збереження життя собі або пораненому товаришу.

"Головне, що в ході занять військовослужбовці не лише отримали навички користування засобами, які знаходяться в аптечці, а також здобувають базові знання з медицини на полі бою. Кожен боєць вчиться як треба правильно рятувати товариша під вогнем, як діяти в трьох зонах — «червоній», «жовтій» та «зеленій»", — розповів офіцер.

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Координатор програми «Захист Патріотів» Юрій розповів, що програма, яка створена за підтримки Світового Конгресу Українців, передбачає обмін досвідом представників країн НАТО з українськими військовослужбовцями щодо надання першої медичної допомоги на полі бою.

Після закінчення польових занять кожен військовослужбовець отримав американську армійську аптечку IFAK, придбану за кошти Світового Конгресу Українців.

Подібні заняття пройдуть найближчим часом у всіх військових частинах, які підпорядковані оперативному командуванню «Південь».