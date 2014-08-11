У Сумах створюють термінову базу військовозобов'язаних з особливими вміннями і знаннями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це під час апаратної наради у міськраді повідомив військовий комісар Сумського об'єднаного міського військового комісаріату Юрій Полоус.

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"Ми створюємо термінову базу військовозобов'язаних, які проходили службу у військах спеціального призначення, армійської авіації, аеромобільних військах, у високомобільних або, як зараз називається, в десантних військах", - заявив воєнком.

Як зазначив Юрій Полоус, у військкомат вже звернувся 56-річний мешканець Сум, який висловив бажання стати на захист батьківщини. В даний час він проходить підготовку в навчальному центрі "Десна".

У той же час із закликом до військовозобов'язаних, які відносяться до "еліти" українського війська, звернувся військовий комісар Сумського обласного військового комісаріату Володимир Бондаренко.

"Шановні військовослужбовці запасу, які проходили службу у військових частинах повітряно-десантних, аеромобільних військ, частинах спецпризначення і морської піхоти, просимо вас записатися добровольцями у військових комісаріатах за місцем проживання для подальшого проходження військової служби в зоні АТО і на захисті кордонів нашої держави", - зазначив Володимир Бондаренко.