У Міноборони пояснили причини третьої черги мобілізації

Сьогодні, 24 липня, в офіційному виданні Верховної Ради України — газеті «Голос України» було опубліковано закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію».

Необхідність проведення третьої черги часткової мобілізації обумовлена нагальними завданнями з підтримання обороноздатності держави та завершення проведення антитерористичної операції.

Дві перші «хвилі» часткової мобілізації дозволили доукомплектувати до штатів воєнного часу 53 військові частини Збройних сил України і 18 частин інших військових формувань, що дозволило створити підрозділи військ і сил, адекватних рівню загрози на березень-червень цього року, посилити охорону державного кордону на напрямках, де сьогодні йдуть бої, запобігти вторгненню регулярних військ Російської Федерації на континентальну Україну з території тимчасово окупованого Криму, з півночі і сходу країни, а також придністровського напрямку.

Водночас за останні тижні видимі успіхи антитерористичної операції призвели до зміни тактики з боку Російської Федерації та підтримуваних нею терористів. За таких обставин, з метою збереження спроможності Збройних Сил України та інших військових формувань виконувати бойові завдання в рамках АТО, нарощування підрозділів військ та сил для відбиття можливого вторгнення, а також планового перегрупування особового складу, проводиться третя черга часткової мобілізації.

Також буде створено систему поповнення некомплекту особового складу, посилено ешелон охорони державного кордону, нарощено сили і засоби територіальної оборони, посилено складову з технічного прикриття об’єктів, транспортної інфраструктури та її відновлення. В цій мобілізації буде зосереджено зусилля на забезпеченні частин, які займаються підтримкою армії.

Згідно з Указом, мобілізація проводиться на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва«. Призов військовозобов’язаних буде проводитися в усіх зазначених областях у пропорційних обсягах.

Третя черга часткової мобілізації передбачає 45 днів на відмобілізування. Це — визначений період часу, впродовж якого, згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов’язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу.

Тобто протягом цих 45 днів Міністерство оборони, Національна гвардія України, прикордонники зможуть доукомплектувати ті частини, які сьогодні необхідні для того, щоб витіснити з України російських терористів, які зараз окупували наші міста і вбивають мирних жителів.

Важливо! Термін 45 діб не стосується строку перебування на військовій службі військовослужбовців, призваних під час мобілізації, а стосується лише механізму призову на військову службу.