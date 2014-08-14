За добу українські військові 20 разів вступали у бій з терористами - РНБО

За його словами, бойові дії, зокрема, велись в районах населених пунктів Розсипне, Хрящувате, Земляне, Міусінськ, Боково-Платове, Мар’їнка, Стукалова Балка, Озерянка, Авдіївка, Петрівка, Новоганівка, Іловайськ та аеропорту Луганськ.Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

Також Лисенко підкреслив, що залишається складною і обстановка на українсько-російському кордоні. Протягом ночі на кордоні відбулися збройні сутички з диверсійно-розвідувальними групами. Так, близько 3-ї години ночі група найманців з боку кордону здійснила збройний напад на прикордонний наряд, який ніс службу в районі населеного пункту Побєда Донецької області. «Наші прикордонники дали нападникам гідну відсіч. Бойовики були вимушені відступили в бік кордону», - сказав речник РНБО.

Читайте такожДесантники і піхотинці блокують східну частину Луганська Крім того, за його даними, о 4-й годині ночі поблизу пункту пропуску «Успенка» відбулося збройне протистояння прикордонного наряду з диверсійно-розвідувальною групою. Силами прикордонного наряду та резерву, який прибув на БТР, напад було відбито, сказав він.