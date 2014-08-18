Сили АТО продовжують визволяти Донбас від терористів та бандформувань

Проводяться активні визвольні бойові дії в районах населених пунктів Станично-Луганська, Ясинувата, Ждановка, Нижня Кринка. Продовжується блокування Ілловайська. Закінчено зачистку від терористів населених пунктів Мала Іванівка, Андріановка. Повністю заблоковано Горлівку. Завершується ізоляція населеного пункту Алчевськ.

Втрачаючи раніше утримувані позиції терористи намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської області. Вони мінують дороги, водогони, установи тощо. А міста Донецьк та Луганськ сьогодні знаходяться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами. Зокрема, терористи проводять поховання своїх поплічників не витримуючи жодних санітарних норм. Братські могили ледь присипаються землею.

Сьогодні вночі було обстріляно позиції сил АТО в районі населеного пункту Новокатеринівка. Продовжились обстріли позицій та блокпостів сил АТО в районі кургану Савур-могила. З мінометів та установок БМ-21 «Град» двічі було обстріляно аеродром Луганськ.

17 серпня позначилося надзвичайно підступним кроком терористів. Вони взяли у полон людей, яких запросили до себе з метою перемовин. Три офіцери Збройних Сил України без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості. Метою зустрічі було звільнення полонених українських волонтерів. Цинізм терористів не має меж. Обстріли терористами будинків чи розміщення мінометних розрахунків навіть на майданчиках дитячих садочків став для них вже звичною справою.