У Харкові військовим лікарям передали сучасне обладнання для лікування поранених

Так, декілька тижнів тому Благодійна фундація «Відкриті серця України» ініціювала акцію зі збору коштів на придбання апаратів для вакуумної терапії ран для військового медичного закладу. Пр це повідомляє сайт Міноборони України.

— Спочатку планувалося, що кошти на два комплекти обладнання будуть зібрані принаймні протягом місяця. Проте завдяки вдалому старту проекту — благодійному аукціону, це завдання вдалося виконати достроково і вже на початку серпня два апарати з комплектами витратних матеріалів передані військовим медикам. Цей успіх надихнув організаторів на проведення другої акції «Рани неоголошеної війни — 2» з метою зібрати кошти ще на п’ять апаратів, — зазначив виконавчий директор фундації Євген Полтенко.

Далі з 4 по 8 серпня на фандрейзинговій платформі «Українська біржа благодійності» тривав другий етап збору коштів. Небайдужі українці вже вдруге зібрали кошти на вкрай необхідне для поранених воїнів медичне обладнання.

За результатами останньої благодійної роботи фундації «Відкриті серця України» у ВМКЦ Північного регіону нещодавно відбулася передача військовим лікарям п’ятьох вакуумних насосів для терапії ран, понад 60 наборів пов’язок, 10 контейнерів для вакуумних насосів для терапії ран. Загальна сума коштів, зібраних під час двох етапів акції, сягає близько 200 тисяч гривень.

— Ця акція недарма була організована саме для Харківського військового госпіталю. Більшість поранених з передової АТО одразу відправляють туди. Все це ми робимо заради наших хлопців, які боронять Україну, а значить — кожного з нас. І ми не збираємося зупинятися в цьому напрямку. Закликаємо продовжити започатковану традицію і взяти участь в акції «Рани неоголошеної війни — 3» всіх бажаючих, — пояснив Євген Полтенко.

Медичне майно від благодійного об’єднання направлено до хірургічного відділення ВМКЦ Північного регіону, де перебуває чимало поранених в зоні АТО бійців.

— Нове обладнання збереже життя і допоможе скоріше одужати багатьом людям. Вакуумна терапія ран — це інноваційна та надзвичайно ефективна методика лікування ран шляхом впливу на них від’ємного тиску. Апарат застосовується при лікуванні широкого спектру ран, викликаних травмами та дозволяє покращити перебіг реабілітації, не допустити інфікування та прискорити одужання, — розповів старший ординатор хірургічного відділення торакоабдомінальної хірургії ВМКЦ Північного регіону майор медичної служби Володимир Негодуйко.

На завершенні передачі медичного майна директор Благодійної фундації «Відкриті серця України» Євген Полтенко пообіцяв й надалі допомагати військовослужбовцям Збройних Сил.

За словами командування військово-медичної установи, завдяки народної підтримки лікарі та медсестри відчувають реальну підтримку і зосереджуються на важливих завданнях.