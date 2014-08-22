Фонд оборони країни передав 15 сучасних тепловізорів військовослужбовцям сил АТО

Як розповів прес-секретар штабу АТО полковник Олексій Дмитрашківський, цей прилад призначений для того, щоб вночі виявляти живу силу противника. За допомогою тепловізора можна легко визначити положення снайпера та мінометних розрахунків.

— Переконаний, ці прилади врятують життя не одного солдата. Хочу виразити слова щирої вдячності Фонду оборони країни. Це слова вдячності не лише від воїнів АТО, а й від їхніх матерів та близьких, які зможуть побачити своїх рідних живими і здоровими, — зазначив полковник Олексій Дмитрашківський.

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Салкоч повідомив, що це імпортні тепловізори, яких сьогодні в Україні дуже мало:

— Ми придбали найдорожчі тепловізори, які могли. За параметрами ми намагалися обрати найбільш універсальний зразок, тобто прилад, який би працював на максимальну дальність та мав кілька способів підзарядки акумулятора.

Слід відзначити, що тепловізор PULSAR Quantum HD 50s, що придбані за благодійні кошти, мають високу якість та покращені функції. Прилади призначені для використання як уночі, так і вдень у складних погодних умовах (туман, смог, дощ), а також при наявності перешкод, що ускладнюють виявлення цілі (гілки, висока трава, густий чагарник та ін.). На відміну від приладів нічного бачення на базі електронно-оптичних перетворювачів, тепловізійні монокуляри Quantum HD50S не потребують в зовнішньому джерелі світла і не бояться «засвічень».

Також, представники Фонду оборони країни передали для потреб Збройних Сил України 150 кевларових касок, бойову розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 та вантажний автомобіль Урал.