На Донеччині сили АТО знищили колону бойовиків
13:06, 23 серпня 2014Військо
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Сьогодні близько 10-ї години ранку під Амвросієвкою Донецької області в результаті рейдових дій військовослужбовці Національної гвардії України знищили колону бойовиків.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, зокрема знищено вантажний автомобіль КамАЗ з терористами і два КамАЗа зі зброєю та боєприпасами.
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Вантажівки рухались колоною у супроводі двох БТРів з боку Російської Федерації для підкріплення воюючих бойовиків.
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