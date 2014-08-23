На Донеччині сили АТО знищили колону бойовиків

13:06, 23 серпня 2014
Військо
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Сьогодні близько 10-ї години ранку під Амвросієвкою Донецької області в результаті рейдових дій військовослужбовці Національної гвардії України знищили колону бойовиків.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, зокрема знищено вантажний автомобіль КамАЗ з терористами і два КамАЗа зі зброєю та боєприпасами.

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Вантажівки рухались колоною у супроводі двох БТРів з боку Російської Федерації для підкріплення воюючих бойовиків.

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