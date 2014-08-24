Представницю ЗСУ Юлію Джіму нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня

Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 676/2014 від 23 серпня 2014 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України»

Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено представницю Збройних Сил України, спортсменку Навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» — військовослужбовця військової служби за контрактом Джіму Юлію Валентинівну — чемпіонку XXII зимових Олімпійських ігор з біатлону.

Довідка. 21 лютого 2014 року, у Сочі завершилася жіноча естафетна гонка з біатлону, в якій збірна України завоювала перше місце в межах XXII зимових Олімпійських ігор. Серед українських біатлоністок була і представниця Збройних Сил України, спортсменка Навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» — старший солдат військової служби за контрактом Юлія Джіма.