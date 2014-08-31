В зоні АТО знову захопили російських десантників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

”Під час виходу з оточення однієї із груп було захоплено декілької російських десантників”, - сказав Лисенко.

Він нагадав, що оскільки офіційно Росія не веде війну з Україною, захоплені військовослужбовці з обох сторін є не військовополоненими, а затриманими.

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Крім того, за словами Лисенка, відповідно до норм міжнародного права, українська сторона належним чином поводиться із затриманими. Натомість, сказав він, невідомо, як російська сторона поводиться з українськими військовими, які з тих чи інших причин опинилися «в руках у неї».