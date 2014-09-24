Керівництво Міноборони нагородило волонтерів за внесок у розбудову армії

Під час загострення воєнно-політичної ситуації у східних областях України та проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей голова наглядової ради приватного акціонерного товариства КБ «Стандарт» Віталій Таран надав грошову допомогу Збройним Силам України. Загалом керівником підприємства для потреб Повітряних Сил було виділено 300 тисяч гривень: на виготовлення 500 комплектів костюмів для технічного складу авіаційних частин, 200 комплектів костюмів для льотного складу та 200 демісезонних льотних курток.

Наказом Міністра оборони України за значний особистий внесок у справу матеріального забезпечення особового складу Збройних Сил України, який бере участь в антитерористичній операції Віталія Тарана заохочено відзнакою Міністерства оборони України «Холодна зброя».

— У непростий час українці об’єднались заради благородної мети — підтримки армії. Волонтери одними з перших відгукнулися на прохання допомогти армії, максимально забезпечити потреби Збройних Сил. Неоціненна допомога пересічних громадян стала яскравим свідченням того, що в Україні народ і Збройні Сили — це одне ціле, — зазначив глава оборонного відомства генерал-полковник Валерій Гелетей.

Він підкреслив, що Міністерство оборони робить усе, аби у першу чергу забезпечити усім необхідним військовослужбовців, які виконують завдання у зоні проведення антитерористичної операції, зважаючи на погодні умови.

-​ Ми постійно працюємо над тим, щоб військовослужбовці, які знаходяться у східних регіонах країни, наскільки це можливо, почували себе комфортно в умовах бойових дій. На одному з найближчих засідань Уряду має бути розглянуто питання щодо підготовки військ, задіяних в антитерористичній операції, до зими, — наголосив генерал-полковник Валерій Гелетей.