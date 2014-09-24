Депутати-афганці за дорученням Порошенка відвідали військові частини Житомира

У зв’язку з непростою ситуацією на сході країни Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко попросив включитися в роботу народних обранців, що пройшли бойову школу «Афгану», і побувати у військових частинах, де триває бойова підготовка військовослужбовців.

"Дай Боже, щоб довше тривало перемир’я, яке б надало можливість створити армію, про яку ми мріємо. Адже закликами і рекламою на бігбордах ми не переможемо. Завдання нашої місії — щоб офіцери та солдати зрозуміли: Президент і влада хочуть бачити реальну ситуацію у Збройних Силах і допомагати у вирішенні проблем", — наголосив Микола Томенко. "Потрібен певний час, щоб відродити знищену армію, побудувати її такою, яку б українці шанували, а ворог боявся. Житомирщина — одна з найактивніших областей, мешканці якої виконують завдання в зоні АТО. Обов’язок держави — належним чином оцінити героїзм її військовослужбовців", — переконаний народний депутат.

Перебуваючи у гарнізоні воїни-інтернаціоналісти найперше відвідали Центр підготовки підрозділів, де зустрілися з відмобілізованими військовослужбовцями, у яких триває бойове злагодження, оглянули умови їх проживання та матеріально-технічне забезпечення.

Після чого, відвідали Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій, де детально ознайомилися з навчально-методичною базою, розробками науковців у галузі аерокосмічної розвідки.

Згодом, члени українського парламенту, провідали військовослужбовців-учасників АТО, які проходять лікування та реабілітацію у Житомирському військовому госпіталі та вручили їм «Афганські» нагороди.

Варто зазначити, що в області вже запроваджена програма реабілітації військовослужбовців. Визначено 6 лікувальних закладів обласного рівня, де буде проводитись власне і фізична реабілітація.

"Ми дізналися реальну ситуацію і доповімо її Президенту. Нині одне з головних завдань Держави є переозброєння армії. Надавши сучасне озброєння військовикам, відродити якісну соціальну підтримку", — зазначили народні депутати.

На завершення перебування у Житомирі, народні депутати вшановуючи солдат, які загинули, обороняючи мир в інших країнах поклали квіти до пам’ятного знаку «чорний тюльпан».