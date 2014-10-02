При Міноборони створять Раду волонтерів

Про це повідомив міністр оборони Валерій Гелетей. "Ми вирішили створити Раду волонтерів. Цей орган координуватиме всіх волонтерів. Волонтери, які увійдуть до Ради, будуть не просто моїми очима, а стануть справжніми адвокатами, тому що куди я не поїхав би, мені не завжди покажуть погане, мені треба шукати погане самому. Волонтери - найкращі помічники", - зазначив міністр оброони.

Читайте такожУ Росії порушили кримінальну справу проти Гелетея і Муженко

Валерій Гелетей уточнив, що робота Ради волонтерів буде здійснюватися у 4-х напрямках: забезпечення речами людей в зоні АТО, ремонт військової техніки, забезпечення військовою амуніцією бійців АТО, а також військова медицина.