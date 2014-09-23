Міноборони переглядає концепцію української армії - Гелетей

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Валерій Гелетей повідомив сьогодні на брифінгу під час відвідання Житомирського бронетанкового заводу в селищі Новогуйвинське Житомирського району.

За його словами, "ми (Міноборони - УНІАН) переглядаємо повністю концепцію української армії - для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно сьогодні Україні".

Гелетей також розповів, що Міноборони зараз вивчає, як працюють та як здатні працювати взагалі заводи держконцерну «Укроборонпром».

"Ми вивчаємо всі підприємства, які задіяні у системі забезпечення обороноздатності нашої держави, ми переглядаємо усю концепцію обороноздатності (України - УНІАН), ми повинні знати, що потрібно зараз українській армії", - зазначив міністр.

Він вважає, що одним із пріоритетів України у майбутньому також має бути продаж зброї.

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"Україна завжди була потужною державою, яка виготовляла зброю - не тільки виготовляла, а й продавала - це також повинно бути для України пріоритетом", - сказав Гелетей.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

На думку експертів, озброєння, вироблене оборонно-промисловим комплексом України, є конкурентоспроможним на світовому ринку зброї.

«Укроборонпром» за підсумками 2013 року одержав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн.