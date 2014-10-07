Понад 160 одиниць техніки відновили військові ремонтники з Житомирщини

Військові ремонтники за період проведення антитерористичної операції відновили у районі виконання завдань на сході України понад 160 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки.

Під час проведення ремонтів військовослужбовці прикладають максимум зусиль щоб у найкоротші строки здійснити якісний ремонт від заміни катків до двигуна бронетанкової техніки. Фахівці ремонтних груп постійно перевіряють технічний стан та справність усіх вузлів, агрегатів та систем, виконують регулювальні, кріпильні та налагоджувальні роботи, проводять діагностування озброєння.

Не звертаючи уваги на ворожі обстріли особовий склад ремонтно-евакуаційної групи з району ведення бойових дій евакуйовував виведену з ладу реактивну та ствольну артилерії, військову техніку. Завдяки їхнім сміливим та впевненим діям вдалося врятувати не один десяток техніки, яку вони доставляли на збірні пункти пошкоджених машин або ж до місця завантаження, відправки на ремонтні підприємства. Для прикладу евакуаційна група у складі майора Олексія Б. та механіка-водія БРЕМ-1 сержанта Руслана В. доставила з передової близько 25 зразків бойової техніки.