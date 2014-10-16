У Києві розпочалося спільне засідання українських та американських військових

Мета проведення дводенного заходу — спільне обговорення та затвердження Переліку потреб (напрямків роботи) для подальшої розробки Імплементаційних планів роботи кожного з підкомітетів.

Українську сторону у міжнародному заході репрезентують представники Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Також беруть участь делегації Збройних сил США на чолі з директором Департаменту стратегії та планування Європейського командування ЗС США генерал-майором Ренді Кі та Збройних сил Канади на чолі з начальником Управління оборонного планування Об’єднаного штабу ЗС Канади бригадним генералом Тодом Балфом.

Під час розширеного засідання учасники працюватимуть у складі окремих підкомітетів. Крім того, відбудеться протокольна зустріч делегацій розширеного засідання українсько-американського Об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування з керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України, за підсумками якої планується 17 жовтня підписати відповідний протокол засідання.