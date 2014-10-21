Міноборони спростовує інформацію про використання силами АТО касетних боєприпасів

У зв’язку з активним поширенням окремими засобами масової інформації відомостей про застосування Збройними Силами України у Донецькій і Луганській областях касетних боєприпасів, Міністерство оборони України офіційно заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

За час проведення антитерористичної операції на Сході України Збройні Сили України не використовували і не використовують боєприпаси, заборонені міжнародними договорами, у тому числі касетні боєприпаси.

Водночас, тиражування подібної інформації здійснюється з метою дискредитувати імідж України на міжнародній арені, позбавити держави підтримки світової спільноти у визвольній боротьбі проти російського агресора та проросійських найманців, завдати максимальної шкоди репутації української влади напередодні виборів до Верховної Ради України.