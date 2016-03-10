ПриватБанк вiдкрив українцям можливість здійснювати платежі в розстрочку через термiнали самообслуговування

Як повідомили в банку, тепер оформити розстрочку можна самостійно за одну хвилину в будь-якому з 12 450 терміналів, встановлених у відділеннях банку, великих торгових центрах по всій Україні.

«Ми завжди створюємо рішення, що допомагають нашим клієнтам економити час та гроші, – говорить заступник Голови Правлiння ПриватБанку Роман Негинський. – Таким чином, клієнти зможуть здійснити оплату за допомогою сервісу «Миттєва розстрочка» в терміналі самообслуговування, після чого буде сформовано договір, а кошти – відправлено продавцю».

Оформити розстрочку через термінал самообслуговування дуже просто. Якщо клієнту доступний сервіс «Миттєва розстрочка», він з’явиться на екрані автоматично в момент здійснення будь-якого платежу в ТСО. При цьому оплату можна роздiлити на 10 частин, а кошти будуть автоматично списуватися з картки.