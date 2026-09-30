'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на 30 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 30 вересня, подешевшав на 20 копійок і становить 44,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 25 копійок і складає 51,20 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу знизився на 20 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 27 копійок і становить 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 30 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 7 копійок і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 14 копійок і становить 51,34 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,67 гривні за євро.

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