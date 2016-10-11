У жовтні в Києві відкриється перший бізнес-форум для підприємців

Його організатори Український союз промисловців і підприємців за підтримки ПриватБанку прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

«Підтримка і розвиток малого бізнесу в Україні, самозайнятості громадян є одним з пріоритетів діяльності УСПП, бо вже зараз дрібне та середнє підприємництво приносить близько 70% податкових надходжень до бюджету, здатне виробляти наукоємні та конкурентоспроможні продукти із високою доданою вартістю, – зазначив президент УСПП Анатолій Кінах. – Допоки в інших базових галузях «вирує» криза, держава повинна розглядати розвиток самозайнятості, малого та середнього бізнесу як свою стратегію, адже це нові робочі місця, зростання платоспроможності населення. Українське суспільство до цього готове: понад 60% молоді бажало б відкрити власну справу».

Перший бізнес-форум «Україна – країна підприємців» об’єднає понад 400 молодих підприємців і тих, хто лише мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади та міжнародних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців, серед яких засновник Petcube Олександр Нескін, Юлія Савостіна, засновники «Бізнес Молодості» Євген Василенко та Олександр Компанець тощо. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

«Головне завдання форуму та й програми в цілому – довести кожному, хто мріє про власну справу, що підприємництво є найбільш реальним засобом забезпечити власну родину, – запевняє керівник напрямку «Малий і Середній бізнес» ПриватБанку Олександр Ніколенко. – Зі свого боку ми готові допомогти розпочати чи розвинути власний бізнес порадами, консультаціями, інноваційними сервісами та програмами фінансування, що будуть доступними для майбутніх підприємців.

Серед амбітних планів організаторів програми «Україна – країна підприємців» є проведення низки бізнес-форумів, у тому числі в регіонах, покликаних популяризувати культуру підприємництва в Україні. Головна ж мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць. До речі, для всіх підприємців участь у форумі, що відбудеться 21 жовтня в Києві в КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16), безкоштовна. Зареєструватися можно на kub.pb.ua/forum.