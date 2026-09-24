ЗМІ повідомили про тристоронню зустріч щодо енергетичного перемирʼя: в ОП заперечили

Також можливі переговори щодо миру в морі, зазначає джерело.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом сторони домовилися провести тристоронню зустріч за участі росыян.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Зазначається, що ця зустріч має відбутися вже сьогодні, 24 вересня. У ній планують взяти участь керівник офісу президента Кирило Буданов, голова СЗР Рустем Умєров. З американського боку до переговорів залучать посланців Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Від РФ буде спецпосланець Путіна Кіріл Дмітрієв, який вилетів до США.

За даними видання, головною темою переговорів має стати енергетичне перемир’я. Зокрема сторони мають обговорити, як вони його трактують і які можуть бути способи контролю його дотримання. Також повідомляється, що під час цих переговорів РФ планує наполягати й на вільному судноплавстві, зокрема для "тіньового флоту", який експортує російську нафту.

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Журналісти відзначають, що свобода судноплавства буде вигідною й для України. Адже це дозволить Києву вивезти власні урожаї – пшеницю, кукурудзу, соняшник та інші культури. Також джерело повідомляє, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіня може вплинути на розробку відповідних дорожніх карт щодо варіантів завершення війни в Україні.

Оновлено о 15.18. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що інформація видання "Дзеркало Тижня" не відповідає дійсності.

"Українська делегація на шляху в Україну, у ZN немає джерел в делегації", - відзначив Литвин.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios повідомив, що США виступили з пропозицією, аби Україна і Росія домовитись про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас, Україна готова на це погодитися.

Як додав Зеленський, він повідомив президенту США Дональду Трампу під час їх зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня, що волів би провести тристоронню зустріч і зробити енергетичне припинення вогню одним із перших її конкретних результатів.

При цьому, США говорили про можливість спершу провести зустріч між технічними командами, на відміну від зустрічі лідерів. Абу-Дабі називалося імовірним місцем для такої зустрічі.

Мирні переговори: інші важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що може зустрітися з Путіним та Трампом вже у грудні цього року. За його словами, це може відбутися під час саміту G20 у Маямі 12 грудня.

Зазначимо, що нещодавно в РФ вчергове відкинули ідею мирних переговорів з Україною. Зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі передумов для виходу на мирний трек переговорів немає.

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