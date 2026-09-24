РФ атакувала дата-центри і спричинила перебої з інтернетом: які провайдери постраждали

Пошкодження дата-центрів і магістральних мереж уже спричинили перебої у роботі низки провайдерів столиці.

Росія продовжує завдавати удари по дата-центрах столичних провайдерів. Таким чином Москва вчергове намагається залишити українців без зв’язку та інтернету, ідеться в повідомленнях низки компаній.

Засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський повідомив, що дата-центр, де локалізувались потужності MiroHost, знищено. При цьому строків відновлення наразі немає. За його словами, близько 95% клієнтів MiroHost працюють за межами України, для них сервіси продовжують працювати у звичайному режимі.

У свою чергу столичний провайдер "Домонет" пообіцяв клієнтам повернути стабільний інтернет до 21:00 24 вересня.

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"Внаслідок обстрілів виведено з ладу декілька наших магістральних майданчиків, а також пошкоджено значну кількість магістрального кабелю", - ідеться в повідомленні.

Пізніше в компанії розповіли про пошкодження комутаційного обладнання через черговий російський обстріл.

Інший оператор Faust/Fast.net також повідомив про відсутність сервісів у Києві після удару по Солом’янському району столиці. Там вказали, що одразу шість українських інтернет- та хостинг-провайдерів були дуже сильно пошкоджені за останні два дні. Йдеться про UTELS, "Павутину", Etherlink, Crazy Network, Cityhost та MiroHost.

Крім того, один з дата-центрів іншої столичної компанії Kievnet також потрапив під обстріл. Через що абоненти в центральній частині міста тимчасово можуть залишитись без інтернету.

Інтернет провайдер "Дніпронет" у місті Камʼянське також попередив про можливі перебої в роботі інтернету через пошкодження одного з київських дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання кількох великих інтернет-провайдерів.

Російські атаки на дата-центри України - останні новини

23 вересня РФ атакувала та пошкодила дата-центри столичних інтернет-провайдерів. Про атаки на свої сервіси тоді повідомляли інтернет оператор UTELS та мережа "Павутина". У пресслужбі Мінцифри тоді зазначали, що у Києві та області через російську атаку спостерігалися проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.

Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков заявив, що росіяни з початку вересня системно атакують українські дата-центри та центри зв’язку. Через пошкодження інфраструктури та перерозподіл трафіку в Україні можуть виникати перебої зі зв’язком.

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