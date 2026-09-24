Квартири в Україні за рік суттєво подорожчали: де 'однушки' коштують найбільше

Найбільше міст з високими цінами на купівлю зосереджено на заході України, тоді як на сході та півдні вони суттєво менші.

Ціни на квартири за рік зросли в усіх обласних центрах, окрім Херсона та Рівного, де показник за рік зменшився. Столиця за вартістю посідає третє місце, тоді як найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Ужгороді.

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, лідером за подорожчанням однокімнатних квартир для купівлі став Хмельницький, де вартість зросла на 20%, порівняно з серпнем минулого року. Медіанна ціна становить близько 44,7 тис. дол.

На другому місці з дещо меншим показником – Львів зі зростанням в 19% до 77,2 тис. дол. На 17% зросла медіанна вартість у Кропивницькому - до 31,8 тис. дол. та Вінниці - до 59,2 тис. дол. В Одесі та Івано-Франківську зафіксували зростання по 16% в обох містах, при цьому медіанна ціна дещо різниться – 51,9 тис. дол. та 50,2 тис. дол. відповідно.

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Подорожчання на 13% спостерігали відразу в декількох містах, а саме в:

Ужгороді - 78,3 тис. дол. (найвища медіанна ціна в Україні);

Тернополі - 52 тис. дол.;

Сумах - 24 тис дол.

В яких міста подорожчання квартир менш відчутне

У порівнянні з серпнем 2025 року, у 2026 році медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири в Житомирі стала вищою на 11% і становить 52 тис. дол. У Черкасах та Полтаві показник зріс на 7%, до 48,3 тис. дол. та 39,6 тис. дол. відповідно.

На 6% дорожче придбати однокімнатну квартиру у Чернівцях, Харкові та Миколаєві. Та попри однакові показники зростання, медіанні ціни тут різняться: 60,2 тис. дол. у Чернівцях, 25,1 тис. дол. у Харкові та 20,5 тис. дол. у Миколаєві.

Суттєво нижчими лишаються медіанні ціни у містах сходу та півдня України, зокрема через наближеність до лінії фронту та безпекову ситуацію. Однак зростання цін може свідчити про поступове відновлення ринку.

У Дніпрі, Києві та Чернігові також фіксували однаковий показник, там однокімнатні квартири на ринку купівлі додали у вартості 4%. У столиці медіанна ціна у серпні 2026 року становила 75 тис. дол., що менше, ніж у Львові та Ужгороді. Натомість у Дніпрі та Чернігові зростання відбулось до 31,6 тис. дол. та 34,2 тис. дол. відповідно.

У Запоріжжі медіанна вартість на ринку купівлі однокімнатних квартир одна з найнижчих. У серпні 2026 року вона складала 16 тис. дол., що на 2% більше, ніж минулого року.

Міста з найменшими показниками

Єдиними обласними центрами, де медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири зменшилась, стали Рівне та Херсон. У Рівному фіксували -5%, до 55,5 тис. дол. Натомість у Херсоні здешевлення більш помітне, на рівні -14%. Тут однокімнатні квартири залишаються найдоступнішими для купівлі: медіанна вартість складає 12 тис. дол.

"Найактивніше ціни зросли у містах заходу України та в її центральній частині. У прифронтових містах житло залишається доступнішим. На формування та зміну вартості житла сьогодні впливає як структура пропозиції та попиту, так і безпекова ситуація у конкретному регіоні", - резюмували аналітики.

Ринок житла в Україні - останні новини

За результатами дослідження DIM.RIA, у серпні найбільший стрибок вартості квартир фіксувався в Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", медіанна вартість квартир в Україні у доларах підвищилася на 3%. Так, в червні вона становить понад 61 тисячу доларів.

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