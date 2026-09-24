У Кремлі відреагували на слова Зеленського про приліт до Москви 'на ракеті'

Напередодні російські пропагандисти влаштували скоординовану атаку на Зеленського в Нью-Йорку.

У Кремлі вважають, що президент України Володимир Зеленський не відмовлявся від потенційного візиту до Москви. Відповідну заяву під час брифінгу зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Напередодні російські пропагандисти підловили Зеленського в Нью-Йорку, де триває осіння сесія Генасамблеї ООН, і, очевидно, скоординовано накинулися на нього з одним і тим самим питанням: "Коли до Москви?" Деякий час президент ігнорував їх, але потім тихо кинув: "На ракеті, б*ть".

Сьогодні під час брифінгу в Москві російські пропагандисти попросили у Пєскова коментар щодо слів Зеленського про прибуття до Москви "на ракеті".

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"Зеленський не відмовлявся від приїзду до Москви. Я, принаймні, цього не чув", – відповів речник Кремля.

Також Пєсков прокоментував вчорашню заяву глави МЗС України Андрія Сибіги про готовність Києва до негайного припинення вогню.

"Ми відкриті до мирного процесу врегулювання, але вважаємо, що саме до миру слід прагнути, а не до тимчасового перемир’я", – заявив Пєсков.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, раніше російський диктатор неодноразово відмовлявся від пропозицій Володимира Зеленського щодо прямих переговорів на рівні глав держав у будь-якому місці, крім Москви.

За словами Зеленського, адміністрація Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни: припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення "зернового коридору" та проведення тристоронньої зустрічі США-Україна-Росія. Зеленський зазначив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, але сумнівається в готовності Путіна дотримуватися домовленостей.

Президент додав, що тристороння зустріч може відбутися 12 грудня в Маямі під час саміту G20. Він підкреслив, що такий формат, запропонований американською стороною, є реальною можливістю для досягнення результатів.

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