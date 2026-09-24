Зеленський зізнався, яким бачить своє життя після війни

За словами президента, хороші люди дають енергію для життя.

Президент Володимир Зеленський заявив, що намагається працювати так, щоб після війни та завершення свого президентства продовжити жити в Україні й ходити її вулицями, не стикаючись із ненавистю людей. Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці The Wall Street Journal Еммі Такер.

Відповідаючи на запитання, як він справляється зі стресом після років повномасштабної війни, Зеленський зізнався, що не впевнений, чи йому це вдається.

"Я не знаю. Я не впевнений, що я справді з цим справляюся. Ні, я маю на увазі, що ми робимо, ми намагаємося виконувати свою роботу... Навіть справа не в тому, що люди тебе поважатимуть. Справа в тому, щоб ти міг продовжувати після війни та після цієї президентської посади, ти продовжував жити в своїй країні, ходити вулицями, і ніхто не захоче тебе вбити та ненавидіти", - сказав він.

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За словами глави держави, є речі, які не хочеш цього робити, але мусиш.

"Так, так багато речей. І тому все зводиться до того, що ти думаєш, що це твоє ставлення до своєї роботи, своєї країни та свого народу. Зрештою, все обертається навколо людей. Тож люди дають тобі енергію для життя, а також є люди, яких ти ненавидиш, і вони забрали всю твою енергію. І так, і саме тому все зводиться до цього. Тому я намагаюся жити для добрих людей. Я сподіваюся, що навколо нас багато добрих людей. Сподіваюся на це", - розповів Зеленський.

Зеленський назвав імовірну дату тристоронніх переговорів з Путіним

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що тристороння зустріч за участю Росії та США із потенційно реальним результатом може відбутися 12 грудня в Маямі під час саміту G20. За словами Зеленського, такий формат є однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною.

Президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити необхідну атмосферу для результативної зустрічі.

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