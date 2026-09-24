Кінець підтримки: ці смартфони Samsung Galaxy більше не отримуватимуть оновлень

Власники Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3 більше не отримуватимуть нові версії Android та оновлення безпеки.

Компанія Samsung припинила програмну підтримку Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3. Як повідомляє портал Chip, після п’яти років на ринку обидва складані пристрої більше не отримуватимуть нових оновлень безпеки.

Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3 вийшли у 2021 році з Android 11 та оболонкою One UI 3. У 2025 році телефони отримали останнє велике оновлення системи – Android 15. Після цього Samsung продовжувала випускати для них лише патчі безпеки, але тепер і ця підтримка припинилася.

Самі смартфони продовжуватимуть працювати, але виявлені в майбутньому вразливості більше не виправлятимуться офіційними оновленнями. Це особливо важливо для користувачів, які зберігають на телефоні особисті дані або використовують його для банківських операцій, електронної пошти та месенджерів.

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Якщо ви продовжуєте користуватися Galaxy Z Fold 3 або Z Flip 3, рекомендується встановити всі доступні оновлення додатків, використовувати унікальні складні паролі для різних облікових записів і увімкнути двофакторну автентифікацію. Також варто заздалегідь подумати про перехід на більш актуальну модель, яка ще отримує оновлення.

З 2024 року Samsung радикально змінила політику оновлень, збільшивши термін програмної підтримки своїх флагманських пристроїв до семи років . Так, нові складні моделі серії Galaxy Z8 мають отримувати програмну підтримку аж до 2034 року.

Нагадаємо, нещодавно Samsung припинила підтримку 3 популярних смартфонів середнього класу – Galaxy A13, A23 та M33. Усі вони перестали отримувати як нові прошивки, так і патчі безпеки.

Раніше експерти назвали відомі смартфони, які входять в останній рік підтримки. Таким чином, купувати їх у 2026 році не рекомендується, а власникам варто задуматися про найближчий апгрейд.

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